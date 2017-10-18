А вы верите в пользу от смены власти?

В России завершается тотальная смена кадров в органах власти. Прошли выборы в Госдуму, в региональные Заксобрания и городские думы. К середине октября закончилась череда отставок и назначений губернаторов. Страна наконец определилась с теми, кто будет управлять на местах, а завершится все это самыми главными выборами — выборами президента в 2018 году.
А пока люди размышляют, кто же станет баллотироваться в главы государства, "МЭ" решил спросить, как они относятся к смене власти: как к событию, способному что-то изменить, или как к "перестановке мест слагаемых".
Олег Воронов,
правозащитник:
Зависит от региона. Мне вообще кажется странным назначать "варягов" в регионы. В Новосибирскую область вон вообще пришел какой-то непонятный человек, бывший мэр города с населением в 300 тысяч, без опыта управления регионом. Они старого-то губернатора не любили, а с новым будет еще тяжелее, особенно первое время. Ему будут противодействовать местные, а он будет глазами хлопать и пытаться вникать в чуждые ему проблемы. И так, думаю, будет происходить везде, где прошли переназначения. А в Госдуме за год наши алтайские депутаты, по-моему, вообще ничего полезного не сделали. "Польза" от выборов налицо.
Жанна Клюева,
мастер спорта по пауэрлифтингу:
Должность губернатора должна быть избираемой народом. Назначать волевой рукой "левых" людей, по-моему, неправильно. Хотя и от народного выбора ничего не меняется. Наши депутаты всерьез обсуждали возможность введения налога на бездетность, о чем вы? Короче, не верю я в нашу власть. Верю в себя.
Анатолий Пермяков,
кандидат исторических наук:
Не знаю, наверное, губернатор должен быть очень сильным и умным человеком, чтобы реально что-то изменить. Ну представьте, приходит, например, "варяг" и видит, как в регионе местные кланы пилят бюджет. И что ему делать? Наводить порядок? Так ведь тогда возникнет конфликт, за который его потом и снимут. Вот и будет он сидеть и ничего не делать. Задача сложная: придется или воевать по-крупному, или полностью перетряхивать местную администрацию. А людей, способных на такое, мне кажется, немного. А в Госдуме голоса отдельных адекватных личностей могут потеряться в хоре "старожилов".
Евгения Сапожок,
владелица мебельного магазина:
Мне кажется, что сама система власти в России несовершенна. Я в принципе не могу довериться какому-то левому чуваку, пусть он будет хоть семи пядей во лбу, чтобы он принимал за меня какие-то решения в парламенте. Это его решения, не мои. В идеале самые важные вопросы в стране нужно выносить на общественные обсуждения, хотя бы через интернет. Другой вопрос: насколько компетентными будут люди, которые будут участвовать в этом. Получается, надо повышать грамотность и социальную ответственность граждан, а это дело не одного года. А значит на данный момент та власть, которая у нас есть — меньшее из зол. Изменения со сменой людей во власти, конечно, будут, и мы это увидим, но не факт, что они приведут чему-то хорошему. Будем надеяться на лучшее.
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