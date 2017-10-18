А вы верите в пользу от смены власти?

Мне кажется, что сама система власти в России несовершенна. Я в принципе не могу довериться какому-то левому чуваку, пусть он будет хоть семи пядей во лбу, чтобы он принимал за меня какие-то решения в парламенте. Это его решения, не мои. В идеале самые важные вопросы в стране нужно выносить на общественные обсуждения, хотя бы через интернет. Другой вопрос: насколько компетентными будут люди, которые будут участвовать в этом. Получается, надо повышать грамотность и социальную ответственность граждан, а это дело не одного года. А значит на данный момент та власть, которая у нас есть — меньшее из зол. Изменения со сменой людей во власти, конечно, будут, и мы это увидим, но не факт, что они приведут чему-то хорошему. Будем надеяться на лучшее.