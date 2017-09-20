Абоненты Tele2 могут собрать тариф мечты

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает абонентам настроить тариф под свои потребности. Клиенты компании теперь могут самостоятельно регулировать наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS.
Алтайские абоненты Tele2, потратившие до окончания месяца все минуты, благодаря предложению "Настройте тариф для себя" могут подключить 50 минут за 50 рублей. Также в 50 рублей пользователю обойдутся 500 Мб интернет-трафика. Пакет безлимитных SMS на все номера домашнего региона тоже будет стоить 50 рублей.
Абонентская плата за выбранную услугу списывается со счета абонента при подключении. Со следующего месяца дополнительный пакет становится частью тарифа, а абонентская плата увеличивается на стоимость активированных услуг. Неиспользованные минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках предложения "Настройте тариф для себя", переносятся на следующий расчетный период и расходуются первыми. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.
Подключить недостающие пакеты можно с помощью USSD-команды *155*24*1/2/3 (1 – для подключения минут, 2 – SMS, 3 – интернета) или в салонах связи Tele2.
С подробной информацией о тарифах и услугах оператора можно ознакомиться на сайте tele2.ru
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