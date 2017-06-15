Абоненты Tele2 смогут снять кино по другим правилам.

В ходе проекта абоненты Tele2 смогут попробовать себя в качестве режиссеров. Второй кинопроект Disney "Счастье – это …" стартовал в рамках фестиваля "Кинотавр". Кинопроект объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. В жюри проекта войдут признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отберут лучших начинающих режиссеров и сценаристов для работы над фильмом.

Проект "Счастье – это …" будет организован в несколько этапов. С 9 июня по 30 сентября 2017 года состоится "Конкурс сценаристов" - для участия начинающим авторам необходимо отправить сценарные заявки на заданные темы. С декабря 2017 по март 2018 года пройдет "Конкурс режиссеров". Участники будут должны изучить предложенные сценарии и подробно описать видение проекта: место съемок, кастинг актеров, музыку и другие детали. Авторы самых интересных работ будут защищать свои проекты перед экспертным жюри, а победители снимут киноальманах.

Tele2 устанавливает другие правила участия в конкурсе для своих абонентов и дает им шанс снять кино для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования. Для этого в период проведения "Конкурса режиссеров" необходимо выбрать на сайте проекта понравившийся сценарий, снять по нему короткое видео (3-10 минут) на мобильный телефон и отправить свою работу на конкурс с пометкой "Кино по другим правилам". Победитель станет одним из режиссеров проекта и снимет новеллу для киноальманаха "Счастье – это …".

Помимо двух профессиональных конкурсов, в рамках нового проекта "Счастье ? это …" также пройдут четыре всенародных конкурса для широкой аудитории. Среди них – кастинг для тех, кто хочет продемонстрировать свое актерское мастерство. Главным призом станет роль в одной из новелл фильма. Кроме того, любой желающий сможет принять участие во всенародных конкурсах: историй ("Счастливые истории"), видео ("Счастье в действии") и фото ("Счастливые моменты"). Лучшие работы также войдут в финальную версию картины.

Справка

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов "Ростелекома" компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

Организатор конкурса: ООО "Т2 Мобайл". Срок проведения: с июня 2017 года по март 2017 года. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.