Абсолютная ложь: Трамп открестился от связей с Россией

Своим твиттом Трамп отреагировал на показания бывшего директора национальной разведки Джейма Клэппера и экс-генпрокурора Салли Йетс, которые выступили перед Сенатом.

"Директор Клэппер повторил то, что уже знают все, в том числе фейковые СМИ: "нет доказательств" сговора России и Трампа", — написал действующий президент. Он также отметил, что Йейтс "сделала фейковые СМИ очень несчастными — она ничего не рассказала, кроме старых новостей".

Ранее Йейтс в ходе слушаний отказалась подтвердить якобы имевшие место связи предвыборного штаба Трампа с Россией. Клэппер, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о каких-либо подтверждениях сговора между окружением Трампа и российской стороной, при этом он уверенно заявил, что Россия влияла и продолжит влиять на выборы как в США, так и в других странах.

В конце 2016 года ФБР США и Министерство нацбезопасности обнародовали доклад о якобы имевших место хакерских атаках из России на штаб демократической партии во время президентских выборов. По данным, опубликованном в докладе спецслужб, кампанию активности, которую осуществили российские военные и гражданские разведслужбы, там назвали GRIZZLY STEPPE. В докладе речь идет о двух атаках в рамках этой активности: одна была осуществлена летом 2015 года, другая - весной 2016 года. Они получили обозначение APT28 и APT29 — то есть "Advanced Persistent Threat", или "Продвинутая продолжительная угроза". ФБР и сотрудники нацбезопасности в докладе представляют свои выводы о том, какие инструменты были использованы двумя группами хакеров, которые, по мнению США, ответственны за эти киберпреступления.