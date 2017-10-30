Абсурдные вывески и объявления, которые заставят посмеяться всласть

На что только не идут маркетологи, чтобы привлечь клиентов и покупателей. Однако иногда маркетинговые шаги приближаются к абсурду. Объявления и вывески, которые собраны в этом обзоре, будут, скорее, не стимулировать к покупке, а заставят хохотать до слёз.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
Абсурдные вывески и объявления. Фото: novate.ru.
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