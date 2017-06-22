Администрация Барнаула выделила 106 млн рублей на Нагорный парк и набережную

Комитет муниципального заказа Барнаула проведет закупку, которая определит подрядчика по благоустройству новой набережной Оби и Нагорного парка. Всего из городского бюджета выделят 106,7 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.
Благоустройство планируют организовать в два этапа. Первый оценен в 30 млн рублей. На эти деньги предстоит построить лестницу, амфитеатр, площадку под биотуалеты и мусорные контейнеры, теневые навесы, а также устроить фундамент под фонари и ограждения.
На втором этапе, который оценили в 76,7 млн рублей, нужно будет завершить работу по благоустройству набережной, а также заняться территорией Нагорного парка. В том числе восстановить систему водоотведения, установить биотуалеты, контейнеры под мусор и малые архитектурные формы, организовать освещение склона Нагорного парка и лестницы.
Оба этапа работы по условиям контракта необходимо завершить к 1 декабря 2017 года. Отметим, что заявки на участие в закупке уже не принимают. Итоги должны подвести 29 июня.
Напомним, что в Барнауле в рамках реализации проекта "Барнаул — горнозаводской город" построили набережную длинной 500 метров. Однако по условиям финансирования из федерального бюджета, деньги потратили только на берегоукрепление. Из местного бюджета финансируют благоустройство территории. Параллельно с работой на набережной организовано благоустройство Нагорного парка. Проект работ разработал институт "Алтайгражданерокт".
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