Администрация президента опровергла причастность Путина к делу против Улюкаева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не имеет отношения к судебному процессу против бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сообщает "Интерфакс".
Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к упоминанию президента рамках дела против экс-министра, Песков ответил: "Это не конфликт, это суд, и президент не имеет к нему никакого отношения".
Весной в Кремле также опровергли намерение Путина "отпустить с миром" Улюкаева, а также возможность смягчения обвинения в его адрес, пишет polit.ru.
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