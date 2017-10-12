Администрация президента опровергла причастность Путина к делу против Улюкаева

Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к упоминанию президента рамках дела против экс-министра, Песков ответил: "Это не конфликт, это суд, и президент не имеет к нему никакого отношения".

Весной в Кремле также опровергли намерение Путина "отпустить с миром" Улюкаева, а также возможность смягчения обвинения в его адрес, пишет polit.ru.