Адвокат боксёра Поветкина считает несправедливым решение присяжных о приёме допинга

Рябинский подчеркнул, что судья может не согласиться с присяжными. Если решение суда не устроит российскую сторону, она намерена подавать апелляцию.

По словам адвоката боксера Алексея Карпенко, вторая часть судебного процесса начнется не раньше апреля. "Мы убедительным образом доказали, что Саша ничего не принимал", — заявил он.

Суд рассматривает два дела одновременно — иск американского боксера Деонтея Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (именно на такую сумму мог получить американец, если бы их бой с Поветкиным состоялся), а также ответный иск российской стороны на 34,5 миллиона долларов (потери от срыва поединка, а также репутационный и моральный ущерб), пишет РИА Новости.

В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с Уайлдером у Поветкина нашли следы мельдония. В итоге поединок отменили, однако затем WADA и WBC оправдали россиянина.

Позднее был отменен еще один бой Поветкина. В декабре он должен был сразиться с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако в день поединка выяснилось, что допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. После этого WBC исключила российского боксера из рейтингов организации.

Сторона российского боксера настаивает на том, что он запрещенных веществ не принимал.