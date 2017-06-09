Адвокаты Денисовых просят провести следственный эксперимент

9 июня в суд в качестве свидетеля вызвали одноклассницу Татьяны Денисовой, с которой они "виделись 5-6 раз в последние 10 лет". Она рассказала, что подсудимая всегда была открытым, умным и активным человеком. Женщина подтвердила, что 4 марта, когда состоялась оперативная съемка, они виделись и обменялись подарками.

Напомним, сторона защиты получила рецензию от заведующей кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Елены Галяшиной, которая заключила, исследование на предмет наличия монтажа провели с нарушениями норм, поэтому заключение оказалось научно несостоятельным, а выводы экспертов — противоречащими друг другу. Адвокаты просили провести повторную комплексную судебную экспертизу.

Суд не признал заключения экспертов, изучавших аудио и видеозаписи в деле, необоснованными и отказал защите. Тогда адвокаты попросили признать заключение нанятого ими специалиста допустимым доказательством и приобщить к делу. Суд счел, что заключение Галяшиной не может являться допустимым доказательством, так как эксперта не предупреждали об ответственности за дачу ложного заключения, а сама экспертиза получена не процессуальным путем.

Адвокат Татьяны Денисовой Сергей Шмаков заявил ходатайство о проведении следственного эксперимента. По мнению стороны защиты, свидетель, утверждавшая, что видела передачу взятки Денисовой на парковке АКИПКРО из окна учреждения, могла на самом деле этого не видеть. Адвокат сделал соответствующее фото из окна ее кабинета, которое показывает, что место, где предположительно стояли женщины, не обозревается.

Сторона обвинения засомневалась в том, что фото соответствует показаниям свидетеля, и напомнила, что во время передачи взятки шел ремонт козырька и фасада. Суд решил повторно вызвать свидетеля в суд и продемонстрировать фото, чтобы сделать выводы о необходимости проведения следственного эксперимента.

Адвокат Юрия Денисова Андрей Лихторович просил изменить меру пресечения подзащитному в связи с тем, что судебное следствие почти закончилось, а состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Татьяна Денисова просила разрешить ей ежедневные прогулки.

Суд принял решение продлить обоим ранее избранные меры, поскольку помимо тяжести преступлений есть основания полагать, что подсудимые могут давить на свидетелей по делу и потерпевших. В прогулках Татьяне Денисовой отказали — она и так имеет возможность по мере необходимости посещать врача.

Следующее заседание по делу назначено на 15 июня.