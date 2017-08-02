Адвокаты супругов Денисовых подали апелляционные жалобы на приговор

Адвокаты четы Денисовых подали апелляционные жалобы на обвинительные приговоры в отношении бывшего вице-губернатора края Юрия Денисова и его супруги. Напомним, 18 июля чета получила длительные сроки за взяточничество.
Как сообщили в пресс-центре Железнодорожного районного суда, апелляционная жалоба от адвоката бывшего вице-губернатора Юрия Денисова поступила в суд 27 июля. Жалоба от адвоката его супруги Татьяны Денисовой поступила в суд накануне 31 июля. В настоящее время даты рассмотрения заявлений пока не назначены. Решение может приниматься около месяца, сообщает "Интерфакс".
Напомним, Денисов получил 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей (двукратная сумма взятки). Татьяне Денисовой за посредничество во взяточничестве и за то же деяние в крупном размере (переквалифицировали с особо крупного) назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом 1 млн 700 рублей (двукратная сумма взятки) и испытательным сроком на три года. Осужденным решили оставить дом в поселке Мирном под Бийском, который следствие хотело конфисковать. Все остальное имущество супругов взыщут в пользу государства.
Обоим зачли в срок время пребывания в СИЗО и под домашним арестом. С учетом этого Юрию Денисову осталось отбыть 6 лет и 9 месяцев. Об УДО он сможет просить после того, как отбудет 2/3 наказания — то есть, через 4 с лишним года, в 2021 году.
Рассматривать апелляции будет Алтайский краевой суд.
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