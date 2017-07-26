Адвокатская палата Москвы проверит Жорина из-за заявлений о свадьбе дочери судьи за $ 2 млн

В сообщении отмечается, что причиной проверки стали заявления Жорина о бюджете свадьбы Хахалевой, опубликованные в СМИ. "Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой", — считает президент ФПА РФ.

Жорин заявил "Коммерсанту", что к проверке готов. Единственное, он признался, не ожидал лишь того, что проверить его действия адвокатскую палату Москвы попросит лично президент ФПА Юрий Пилипенко. "Но я смогу предоставить в палату не только объяснения, но и соответствующие доказательства того, что на торжественное мероприятие была израсходована сумма почти в два млн долларов", — сказал адвокат.

По мнению Жорина, его действия не противоречат адвокатской этике. "С Хахалевой в судебных процессах я никогда не пересекался, и никакой неприязни к ней у меня нет и быть не может", — добавил Сергей Жорин.

Накануне председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, который проводил проверку расходов на свадьбу дочери Хахалевой, заявил, что Жорин "испытывал определенный процессуальный интерес" в Краснодарском краевом суде.

Глава Совета судей считает, что публикация Жориным поста в Instagram произошла во время подачи кассационной жалобы, "и ведь эту ситуацию можно тогда рассматривать, как попытку повлиять на суд, оказать давление, чтобы на кассационной инстанции получить удобное для себя решение".

Адвокат в эфире телеканала "Дождь" отверг обвинения и сообщил, что был в Краснодарском крае "всего один раз в жизни" — летом 2016 года, когда подавал процессуальные документы и знакомился с материалами делами в Краснодарском краевом суде. Хотя в Instagram-аккаунте Сергея Жорина пост о посещении суда опубликован 21 марта 2017 года.

Ранее председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк заявил, что по итогам проверки расходов на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой не было найдено подтверждения озвученной в СМИ суммы в два млн долларов, сообщало агентство ТАСС.

По итогам проверки, стоимость банкета и аренды помещения обошлось в 1,1 млн рублей, а организация свадебного торжества (услуги фотографов, флористов, танцевальных коллективов) — в 2,5 млн рублей. По словам Кисляка, в качестве заказчика по двум сделкам выступил бывший муж судьи бизнесмен Роберт Хахалев.

Кисляк отмечал, что суд, основываясь на заявлениях артистах в СМИ, посчитал, что все они выступали на свадьбе бесплатно. "Ни одно из перечисленных лиц не подтвердило получение гонорара, тем более от Хахалевой Елены Владимировны", — сказал Кисляк о выступлениях на торжестве Валерия Меладзе, Иосифа Кобзона, Сосо Павлиашвили и других звезд, пишет znak.com.

Телеведущая Ксения Собчак ранее писала в своем Instagram, что стоимость выступления Николая Баскова "чисто по дружбе" составила 100 тыс. евро, Валерия Меладзе — 80 тыс. евро, Веры Брежневой — 45 тыс. евро и около 20 тыс. евро получил за выступление Сосо Павлиашвили. По заявлению Собчак, эти цифры — "открытая информация в любом агентстве".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал эту свадьбу "мафиозной".

Согласно декларации о доходах, в 2016 году судья Хахалева заработала 2,6 млн рублей. Сообщения о стоимости свадьбы она назвала "давлением на судью". Бывший супруг судьи Роберт Хахалев заявил, что свадьба стоила не два миллиона долларов, а пять миллионов рублей.