Аэрофлот отмечает 50-летие полетов в Цюрих.

31 июля 2017 года исполнилось 50 лет со дня первого полета Аэрофлота в Цюрих.
Первый регулярный рейс по маршруту Москва – Цюрих – Москва был выполнен 31 июля 1967 года на самолете Ту-104. Командиром корабля был Петр Иванович Гончар, старшим летным командиром – Олег Дмитриевич Халмурадов.
В настоящее время Аэрофлот выполняет полеты между Москвой и Цюрихом с частотой 14 рейсов в неделю. На маршруте эксплуатируются современные воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737-800. Данное направление пользуется стабильным спросом у пассажиров, путешествующих как в деловых, так и в личных целях.
По случаю знаменательной даты Аэрофлот получил поздравления партнеров, в том числе аэропорта Цюриха, который выразил авиакомпании благодарность за плодотворное сотрудничество.
Источник: www.aeroflot.ru
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