Аэрофлот отмечает 20-летие рейсов по маршруту Москва – Владивосток.

За эти годы Аэрофлот значительно укрепил свои позиции во Владивостоке, увеличив сообщение с семи до 14 рейсов в неделю. Если первоначально в течение года направлением пользовались около ста тысяч пассажиров, то последние пять лет этот показатель приближается к полумиллиону.

В настоящее время с учетом возросшего спроса Аэрофлот выполняет на линии два собственных ежедневных рейса, используя вместительные и комфортабельные лайнеры А330 и Boeing 777.

Аэрофлот придает важное значение развитию маршрутной сети внутри страны. Обозначив Дальний Восток как стратегический приоритет, авиакомпания ведет планомерную работу по развитию этого направления. В том числе, через программу "плоских тарифов" на перелеты из столицы России во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения. Они действует в течение года на всех собственных рейсах Аэрофлота без сезонных колебаний, что очень удобно для жителей Дальнего Востока, планирующих авиапутешествие в Москву заранее. В частности, до 31 декабря 2017 года авиабилет эконом класса на рейс Аэрофлота из Владивостока в Москву и обратно стоит 22 тысячи рублей, в одну сторону — 13 тысяч 200 рублей с учетом такс и сборов. Установление "плоских тарифов" на рейсах Аэрофлота – это не коммерческий, а именно социальный проект, поскольку такие авиабилеты продаются ниже себестоимости. Кроме того, в 2016 году авиакомпания пошла навстречу пожеланиям жителей региона и сделала билеты, приобретенные по "плоскому тарифу", возвратными. Вот уже несколько лет компания участвует в правительственной программе субсидированных перевозок, предоставляя дальневосточникам полеты в европейскую часть страны и обратно по льготным тарифам.

Ирина Лапицкая,

директор филиала ПАО "Аэрофлот" во Владивостоке:

Воздушная линия Москва - Владивосток - Москва считается одной из наиболее значимых и востребованных. В первую очередь, это подтверждает положительная динамика пассажиропотока, который в прошлом году составил почти 453 тысячи человек. В этом году мы прогнозируем определенный рост по этому направлению. Вместе с тем, мы стремимся к развитию авиационного сообщения во всем Дальневосточном регионе, чтобы дальневосточники не чувствовали оторванности от центральной части страны.

Сегодня у жителей Дальнего Востока есть возможность с максимальным комфортом совершить перелет в Москву и за рубеж. Аэрофлот выполняет полеты в 138 пунктов мира, в том числе 50 городов России.

Источник: www.aeroflot.ru