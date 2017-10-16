Аэрофлот — победитель престижной премии Airline Strategy Awards 2017.

Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, удостоенной авторитетной награды Airline Strategy Awards за всю 15-летнюю историю ее существования. Кроме того, ведущий российский авиаперевозчик — первый победитель в новой категории — "Лидер отрасли". Эта номинация, которая дебютировала в 2017 году, отмечает главу и менеджмент компании с выдающимися результатами в управлении бизнесом, которое обеспечивает сильные производственные показатели в определенном сегменте рынка.

Премия Airline Strategy Awards присуждается ежегодно редакцией Flight Airline Business совместно с международным жюри экспертов. С 2002 года награда является одной из самых авторитетных и престижных в области мировой гражданской авиации и верным знаком лидерства в авиационной отрасли.

Джорджио Каллегари,

заместитель генерального директора по стратегии и альянсам ПАО "Аэрофлот":

Для меня большая честь получить эту престижную награду. Она подтверждает лидерский статус российского национального перевозчика, достигнутый благодаря ясному стратегическому видению менеджмента и профессиональной работе коллектива Аэрофлота. Первоклассное качество продукта и производственная эффективность, достигнутая за счет цифровизации, позволили крупнейшей российской авиакомпании занять топовые позиции на рынке России и Европы. Будучи европейской авиакомпанией с глобальными амбициями, Аэрофлот намерен досрочно реализовать задачу Стратегии-2025 по вхождению в топ-5 европейских и топ-20 глобальных перевозчиков по пассажиропотоку и выручке.

По многим параметрам Аэрофлот уже вошел в элиту мировой авиации. Это подтверждается международным признанием со стороны экспертного сообщества и пассажиров. С прошлого года компания является обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" от британского агентства Skytrax — главного в мире оценщика качества услуг авиакомпаний и аэропортов. В прошлом месяце Аэрофлот в шестой раз в истории и пятый год подряд был удостоен звания лучшей авиакомпании Восточной Европы по версии премии Skytrax World Airline Awards. Он победил в номинации "Лучшая авиакомпания Европы" премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award, которая отражает консолидированное мнение пользователей TripAdvisor – крупнейшего сайта о путешествиях. Бренд Аэрофлота назван самым сильным в России, а также среди всех авиакомпаний мира по версии Brand Finance – ведущего в мире независимого консультанта по оценке брендов.

Источник: www.aeroflot.ru