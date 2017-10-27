Аэрофлот подписал твердый контракт на 50 российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Торжественная церемония подписания состоялась в день открытия авиасалона МАКС-2017 в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Соглашение достигнуто в развитие меморандума о намерениях, который был подписан Аэрофлотом и компанией "Гражданские самолеты Сухого" в январе 2015 года.

Первый твердый контракт на поставку 30 лайнеров SSJ100 был выполнен в прошлом году. Новые поставки позволят Аэрофлоту довести количество воздушных судов такого типа до 50-ти в составе своего самолетного парка – самого молодого среди топ-20 авиакомпаний мира по предельному пассажиропотоку.

Законтрактованные самолеты будут поставлены в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Таким образом, база обслуживания новых воздушных судов не потребует значительных изменений.

Виталий Савельев,

генеральный директор ПАО "Аэрофлот":

"Аэрофлот понимает всю важность поддержки отечественного производителя, о которой неоднократно говорил Президент России. На протяжении всей своей истории Аэрофлот выполняет уникальную роль главного потребителя отечественной авиационной техники. Мы ставим российские самолеты на крыло, помогаем в их доводке, широко эксплуатируем на коммерческих маршрутах. Уверен в дальнейшем развитии нашего сотрудничества в интересах российской авиации и всей России".

Сергей Горьков,

председатель Внешэкономбанка:

"В новой стратегии ВЭБа авиационная промышленность – одно из приоритетных направлений инвестирования в высокотехнологичные отрасли промышленности. Подписанные договоры – это вклад в развитие производства авиатехники в России, обновление парка воздушных судов, расширение сети внутреннего и международного авиасообщения и улучшение качества услуг. ВЭБ играет важную роль в продвижении SSJ100 на внутренних и внешних рынках. Мы создали ряд инструментов поддержки: кредитные линии покупателям, кредитно-лизинговые схемы, страхование рисков агентством ЭКСАР".

Юрий Слюсарь,

президент ОАК:

"Мы рады продолжению сотрудничества с ведущей авиакомпанией России. Расширение парка самолетов Sukhoi Superjet 100 во флоте Аэрофлота говорит о том, что авиаперевозчик верит в наш продукт – ОАК прилагает и будет прилагать все усилия для обеспечения эксплуатации наших самолетов на уровне мировых стандартов".

Новые самолеты будут обслуживать внутрироссийские направления и маршруты в страны СНГ, а также летать в ряд европейских стран. Первое воздушное судно должно поступить уже этим летом. Завершить поставки планируется ровно через год, в июле 2018 года.