Аэрофлот получил высший рейтинг "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Она представляет собой сеть компаний и специалистов, стремящихся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

Это первый рейтинг APEX, который составлен и опубликован исключительно на основе сертифицированных отзывов авиапассажиров. Данное исследование — Official Airline Ratings — проведено с использованием самых передовых отраслевых и социологических методик.

Рейтинг "пять звезд" присужден Аэрофлоту в наиболее престижной категории — "Глобальная авиакомпания". Кроме того, перевозчики соревновались в номинациях "Крупные региональные авиакомпании", "Местные авиалинии" и "Лоукостеры".

Данное признание ценно вдвойне, поскольку получено Аэрофлотом в непростых геополитических условиях. Несмотря на напряженный период в отношениях между США и Россией, и американская ассоциация, и американские граждане объективно признали успех российского национального перевозчика в качестве премиальной авиакомпании с глобальным охватом деятельности.

Соревнование за звание лучших по версии APEX отличалось широким масштабом и острой конкуренцией. Всего в нем приняли участие 470 авиакомпаний. По итогам голосования пассажиров пятизвездный рейтинг получили 12% участников. Еще 15% стали обладателями рейтинга "четыре звезды". В списке пятизвездных Аэрофлот – единственная авиакомпания из России и одна из шести европейских. Прочие перевозчики с рейтингом пять звезд — азиатские и ближневосточные - традиционные лидеры глобальных рейтингов качества сервиса.

Виталий Савельев,

генеральный директор ПАО "Аэрофлот":

Мы горды тем, что наш сервис оценен на "пять звезд" в Соединенных Штатах, на крупнейшем в мире рынке авиаперевозок. Рейтинг APEX — это всемирно известный американский знак качества. В этом году он присужден по итогам глобального исследования удовлетворенности авиапассажиров, которое охватило миллионы людей на всех континентах и проведено с помощью инновационных методик. Для Аэрофлота большая честь присоединить этот приз к набору других престижных наград, в том числе за успехи на европейском рынке.

Рейтинги APEX в определенной степени являются аналогом исследования консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров. Однако в рейтинге британского агентства более значительна роль оценок экспертов, в том числе в ходе аудита сотен критериев качества, а "пять звезд" Skytrax на сегодня имеют во всем мире лишь 9 перевозчиков.

В 2016 году Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которой за высокое качество сервиса был присвоен престижный рейтинг "четыре звезды" Skytrax — наравне с лучшими авиакомпаниями Европы и США.

Кроме того, флагман российского воздушного флота по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor признан лучшей авиакомпанией Европы и авиаперевозчиком с лучшим бизнес-классом.

Источник: www.aeroflot.ru