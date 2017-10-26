Аэрофлот присвоил имя ярославского авиастроителя Павла Дерунова первому из новой партии лайнеров Sukhoi Superjet 100

Воздушное судно названо в честь Павла Федоровича Дерунова – выдающегося авиастроителя, чье имя прочно вписано в историю российского авиапрома и Ярославской области. Он долгое время возглавлял и развивал Рыбинское научно-производственное объединение моторостроения. В настоящее время это предприятие – ПАО "ОДК - Сатурн" - выпускает двигатели SaM146, которыми оснащены самолеты SSJ100, эксплуатируемые ведущей российской авиакомпанией.

Дмитрий Миронов,

ВРИО губернатора Ярославской области:

Сегодняшнее событие – праздник для каждого ярославца. Павел Дерунов – наш выдающийся земляк, человек-легенда, память о котором бережно хранит Рыбинск. А теперь его имя украшает фюзеляж новейшего самолета Аэрофлота. Вижу в этом признание огромных заслуг нашего региона, в том числе моторостроителей Рыбинска, перед Россией, а также веру в мощный потенциал ярославской земли и ее людей.

Игорь Чалик,

заместитель генерального директора – летный директор ПАО "Аэрофлот":

Мы активно участвуем в создании инновационной отечественной авиатехники, ставим ее на крыло и выводим на коммерческие маршруты. Это – одна из самых главных функций Аэрофлота как национального перевозчика. Аэрофлот с готовностью поддержал инициативу руководства Ярославской области назвать первое воздушное судно из новой партии самолетов Sukhoi Superjet 100 в честь Павла Дерунова. Считаю, что это имя как нельзя лучше передает сочетание славных традиций и передовой технической мысли отечественного авиастроения.

Виктор Поляков,

заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн":

Мы увидели самолет имени Павла Федоровича Дерунова, очередной Sukhoi Superjet 100, который поступает в эксплуатацию на линии Аэрофлота. Для нас это событие знаковое, потому что имя Дерунова землякам известно. Это человек, который построил завод, посвятив ему около двадцати пяти лет своей жизни. Это человек, который построил половину города Рыбинска.

Твердый контракт на поставку Аэрофлоту еще 20-ти российских самолетов Sukhoi Superjet 100 был заключен национальным перевозчиком с лизинговой компанией "ВЭБ-лизинг" и ОАК в прошлом месяце на авиасалоне МАКС-2017 в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Первый твердый контракт на поставку 30 лайнеров SSJ100 был выполнен в прошлом году. Новые поставки позволят Аэрофлоту довести количество воздушных судов такого типа до 50-ти в составе своего самолетного парка – самого молодого среди топ-20 авиакомпаний мира по предельному пассажиропотоку.

Законтрактованные самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Таким образом, база обслуживания новых воздушных судов не потребует значительных изменений.

Справка

Компания АО "Гражданские самолеты Сухого" основана в 2000 году с целью создания и продвижения новых моделей гражданских самолетов. На сегодняшний день основным проектом компании является программа по созданию и развитию самолета Sukhoi Superjet 100. Основными направлениями деятельности компании являются разработка, производство, продажи и техническое обслуживание самолета Sukhoi Superjet 100. Главный офис компании находится в г. Москве, самолеты производятся в филиале компании в г. Комсомольск-на-Амуре.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) – современный российский гражданский самолет, разработанный и производимый АО "Гражданские самолеты Сухого" (АО "ГСС"). SSJ100 cоздан с применением новейших технологий, обеспечивающих эффективность эксплуатации и высокий комфорт пассажиров. SSJ100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Продуктовый ряд АО "ГСС" составляют коммерческие самолеты SSJ100, версия Sukhoi Business Jet и воздушные суда специального назначения. Коммерческая эксплуатация SSJ100 началась в 2011 году.

Источник: www.aeroflot.ru