Аэрофлот призывает пассажиров при бронировании указывать свои контактные данные

Пассажирам Аэрофлота необходимо помнить о внесении корректных контактных данные при бронировании авиабилетов. Агенты по продаже билетов теперь должны это делать в обязательном порядке.
Аэрофлот сообщил о выпуске новой редакции инструкции для агентов — "Технологии заполнения контактных данных пассажиров". Актуальная версия нормативного документа содержит обязательное требование о внесении телефонного номера пассажира в бронирование строго до момента оформления авиабилета. В случае несоблюдения данного правила Аэрофлот намерен применять к агентам штрафные санкции.
Требование о внесении корректных контактных данных вызвано необходимостью своевременно сообщать пассажирам важную информацию о предстоящем перелете. Зачастую агенты указывают в бронировании клиента некорректный номер телефона, что лишает перевозчика возможности связаться с пассажиром в случае нестандартных ситуаций: изменения в расписании рейсов, задержки или переноса вылета, смене терминала вылета/выхода на посадку. Таким образом, по вине агента возникает риск неявки пассажира на рейс.
Аэрофлот уделяет особое внимание контролю соблюдения агентами установленных норм и процедур взаимодействия. При этом Аэрофлот также рекомендует пассажирам принимать дополнительные меры предосторожности при покупке билетов через агентства. В целях защиты собственных интересов пассажир вправе требовать внесения своих контактных данных до момента оформления перевозки агентом.
Пассажиры, самостоятельно приобретающие авиабилеты через сайт Аэрофлота, также должны помнить о необходимости внесения исчерпывающих и корректных контактных данных, которые позволят авиакомпании поддерживать с клиентом оперативную и устойчивую связь, в том числе оперативно направлять ему важные уведомления.
Источник: www.aeroflot.ru
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