"Аэрофлот" прокомментировал сообщения о проведении конкурса с бесплатными билетами

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала сообщение о непричастности к проведению конкурса от лица компании, где в качестве приза фигурируют бесплатные билеты, говорится на странице компании в сети Facebook.
"Друзья, в интернете стремительно распространяется информация от имени "Аэрофлота" о фейковом конкурсе. Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем сайте и в официальных сообществах в соцсетях. Будьте внимательны и не участвуйте в сомнительных промоакциях, размещенных на сторонних ресурсах от имени нашей компании", — говорится в сообщении компании.
Пользователей просят обращать внимание на доменное имя и интерфейс ресурса и остерегаться ресурсов, которые просят предоставить персональные данные, пишет агентство городских новостей "Москва".
С субботы 3 июня в сети начали распространяться сообщения о проведении конкурса авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 33-летней годовщины, в качестве приза за участие предлагалось два бесплатных билета. Участникам требовалось пройти опрос, за участие в котором и раздавались билеты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.