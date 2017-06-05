"Аэрофлот" прокомментировал сообщения о проведении конкурса с бесплатными билетами

"Друзья, в интернете стремительно распространяется информация от имени "Аэрофлота" о фейковом конкурсе. Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем сайте и в официальных сообществах в соцсетях. Будьте внимательны и не участвуйте в сомнительных промоакциях, размещенных на сторонних ресурсах от имени нашей компании", — говорится в сообщении компании.

Пользователей просят обращать внимание на доменное имя и интерфейс ресурса и остерегаться ресурсов, которые просят предоставить персональные данные, пишет агентство городских новостей "Москва".

С субботы 3 июня в сети начали распространяться сообщения о проведении конкурса авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 33-летней годовщины, в качестве приза за участие предлагалось два бесплатных билета. Участникам требовалось пройти опрос, за участие в котором и раздавались билеты.