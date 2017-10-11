Аэрофлот удостоен официальной благодарности за поддержку малого и среднего бизнеса

Аэрофлот и Корпорацию МСП связывает многолетнее сотрудничество. В результате ряда совместных мероприятий отмечен существенный рост объемов закупок у субъектов МСП.

Начиная с 2015 года количество договоров, заключенных между Аэрофлотом и субъектами МСП, возросло более чем на 85%, а в стоимостном выражении – на рекордные 423%. По итогам 2016 года показатель закупок в этом секторе составил у Аэрофлота почти 65% при установленном нормативе 18%.

Для усиления двустороннего взаимодействия на сайте и электронной торговой площадке Аэрофлота размещена информация о проводимой работе Корпорации МСП и проектах, предлагаемых малому бизнесу (Финансирование, Бизнес-навигатор). Представитель Корпорации включен в Совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности закупок, которые осуществляет Аэрофлот.

Создана надежная основа для продолжения плодотворного сотрудничества, которое соответствует потребностям отечественной экономики в целом. 30 мая 2016 года между ПАО "Аэрофлот" и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" было подписано Соглашение о взаимодействии. Предметом этого документа является координация деятельности сторон по вопросам, касающимся обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ и услуг.

Владимир Александров,

заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам: