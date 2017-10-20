Аэрофлот в 6-й раз назван лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии Skytrax World Airline Awards

Аэрофлоту вновь присуждена международная премия Skytrax World Airline Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Этого титула ведущий российский авиаперевозчик удостоен в шестой раз в своей истории и пятый год подряд. Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась сегодня на 52-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже.
Премия World Airline Awards неофициально именуется "авиационным Оскаром" и ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax – ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. Оно проводилось с августа 2016 года по май 2017-го путем онлайн-голосования на английском, испанском и китайском языках. В нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Оценки выставлены по итогам изучения почти 20 млн поданных анкет.
Исследование охватило 320 авиакомпаний мира. В ходе анкетирования по шкале от одного до 5 баллов оценивались почти 50 показателей уровня сервиса по трем крупным категориям: "Наземное и аэропортовое обслуживание", "Предлагаемый на борту продукт" и "Сервис, предоставляемый кабинным экипажем".
В борьбе за самую престижную авиационную премию Аэрофлот впервые от начала до конца участвовал в качестве официально признанной элитной авиакомпании. В 2016 году он был удостоен от Skytrax рейтинга "четыре звезды" из пяти возможных и стал первой российской авиакомпании, получившей столь высокое признание. Это означает, что по качеству сервиса Аэрофлот котируется наряду с такими лидерами глобального рынка, как Air France, Lufthansa, British Airways и Emirates, а в чем-то даже превосходит европейских конкурентов. Увеличение количества звезд в рейтинге авиакомпании напрямую влияет на рост ее капитализации.
Виталий Савельев,
генеральный директор Аэрофлота:
Стать лучшими в Восточной Европе в шестой раз – большая честь и высокое признание. Каждая наша очередная победа – это, прежде всего, эффективный менеджмент и упорный труд всего персонала, целенаправленная работа единой команды. Мы держим высокую планку, но намерены поднять ее еще выше. Наша цель – стать лучшей авиакомпанией Европы по версии Skytrax World Airline Awards, что будет означать еще более совершенный сервис для наших пассажиров и качественно новые глобальные позиции для Аэрофлота в целом.
Источник: www.aeroflot.ru
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