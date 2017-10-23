Аэрофлот вводит стимулирующие выплаты при трудоустройстве летного состава

Эти выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в Аэрофлот. На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты Аэрофлота, решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из Группы "Аэрофлот" прошло не менее трех лет. Также выплаты не производятся при переходе из компании в компанию внутри Группы.

Для всех, кто принимается на работу с соответствующей выплатой, существует правило: работник берет на себя обязательства отработать в Аэрофлоте не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.

Нововведение полностью соответствует курсу Аэрофлота на постоянное улучшение системы материального вознаграждения ценных категорий сотрудников, в первую очередь летного состава.

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Источник: www.aeroflot.ru