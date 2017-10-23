Аэрофлот вводит стимулирующие выплаты при трудоустройстве летного состава

Руководство Группы "Аэрофлот" приняло решение ввести новую форму финансового мотивирования – единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Так, для поступающих на работу в ПАО "Аэрофлот" Правление компании устанавливает единоразовые выплаты в следующем размере: для командира воздушного судна – 650 тыс. руб., для второго пилота - 350 тыс. руб.
Для всех, кто принимается на работу с соответствующей выплатой, существует правило: работник берет на себя обязательства отработать в Аэрофлоте не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.
Нововведение полностью соответствует курсу Аэрофлота на постоянное улучшение системы материального вознаграждения ценных категорий сотрудников, в первую очередь летного состава.
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Источник: www.aeroflot.ru
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