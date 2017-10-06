Аэрофлот завершил торги по реализации блочных грузовых перевозок.

Аэрофлот подвел итоги электронных торгов по продаже блочных грузовых перевозок на рейсы зимнего сезона 2017-2018 гг. Участники торгов приобрели гарантированную перевозку грузов на пассажирских рейсах Группы "Аэрофлот" между Москвой и пунктами Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного региона. Общая стоимость реализованных емкостей на 50% превысила результат прошлого года.
Аэрофлот отмечает высокую активность компаний, принявших участие в процедуре. Допуск к торгам получили 44 участника, 40 из них в конкурентной борьбе приобрели лоты. Стартовые цены были установлены на уровне среднего показателя прошлого сезона с учетом инфляции. В ходе торгов зафиксирована активная борьба участников за лоты в направлениях Дальнего Востока и внутри региона. Торги продлились в два раза дольше запланированного, шесть дней вместо трех.
Наибольшую активность в ходе аукциона проявили курьерские компании. Их доверие обусловлено высокой пунктуальностью рейсов Аэрофлота. Одним из лидеров аукциона стала "Почта России". Она второй год подряд принимала участие в электронных торгах Аэрофлота и заняла второе место по стоимости приобретенных емкостей.
Электронные торги позволяют обеспечить прозрачность и эффективность продаж блочных грузовых перевозок. Аэрофлот размещает в открытом доступе исчерпывающую информацию о регламенте процедуры, лотах и стартовых ценах, что позволяет избежать коррупционных рисков. Кроме того, формат электронных торгов соответствует тренду на широкое применение информационных технологий и цифровизацию бизнес-процессов.
Справка
Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание "Любимой иностранной авиакомпании в Китае".
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 202 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.
Источник: www.aeroflot.ru
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