Аэрофлоту вручена международная премия World Travel Awards 2017 в двух ключевых номинациях

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Она впервые присуждается в России. Санкт-Петербург выбран для церемонии присуждения премии, поскольку два года подряд – в 2015 и 2016 гг. – был отмечен ею в качестве лучшего туристического и культурно-исторического направления. В 2017 году Северная столица завоевала премию в категории "Лучшее европейское городское направление", опередив таких конкурентов, как Амстердам, Барселона, Берлин, Вена, Женева, Лондон, Париж, Рим и Венеция.

Премией World Travel Awards награждаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. С 1993 года лауреаты ежегодно определяются по итогам масштабного отбора, в проведении которого участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников.

Аэрофлот стал единственной российской авиакомпанией, удостоенной премии World Travel Awards 2017. Его бизнес-класс традиционно высоко котируется на мировом рынке, а теперь получил официальное свидетельство европейского лидерства. При этом российский перевозчик обошел многолетнего победителя – авиакомпанию Swiss, а также Air France, British Airways, KLM, Lufthansa. Награда в категории "Лидирующий авиационный бренд Европы" присуждается впервые и сразу же досталась ведущему российскому авиаперевозчику.

С точки зрения укрепления бренда для Аэрофлота особенно важно получить эту престижную премию в Санкт-Петербурге – городе с богатой историей, неповторимым обликом и всемирно известными культурными традициями. Таким образом, город на Неве и ведущая российская авиакомпания вместе оказываются в европейской лиге победителей. Важно и то, что столь высокую международную оценку Аэрофлот получает в непростых геополитических условиях.

Джорджио Каллегари,

заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по стратегии и альянсам:

Мы горды тем, что Аэрофлот признан лидером европейской индустрии путешествий в двух ключевых категориях. Это достижение подготовлено многолетней работой по возвращению в элиту мировой пассажирской авиации. Аэрофлот сегодня – это премиальная авиакомпания с глобальным охватом деятельности и сервисом на уровне высочайших международных стандартов. А Группа "Аэрофлот" входит в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку и обладает маршрутной сетью, которая дает доступ во множество пунктов России с уникальным культурно-историческим наследием и удивительными природными красотами.

Примечательно то, что это уже вторая престижная награда, которую Аэрофлот получает в течение одной недели. Ранее авиакомпании был присужден самый высокий рейтинг – "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX, цель которой – изучать качество сервиса в глобальной гражданской авиации и добиваться его повышения.

В прошлом году Аэрофлот первым среди российских авиакомпаний получил высокий рейтинг "четыре звезды" от британского агентства Skytrax – ведущего мире оценщика уровня обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Пользователи крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor назвали Аэрофлот лучшей авиакомпанией Европы, а бизнес-класс российского перевозчика - лучшим в мире. В Китае Аэрофлоту присвоено официальное звание самой любимой иностранной авиакомпании.

Источник: www.aeroflot.ru