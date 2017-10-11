Африканские барабаны, калинка-малинка: в Барнауле пройдет русско-африканский танцевальный марафон

Масштабное танцевальное событие впервые состоится в барнаульском торгово-развлекательном центре "Пионер" 21 октября 2017 года. В этот день пройдет танцевальный марафон между ансамблем народного танца "Разгуляй" (город Барнаул) и барабанным африканским шоу "Калакута" (город Новосибирск).

Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Танцевальные коллективы представят свои лучшие номера, победителей определят гости музыкального праздника. Кроме насыщенной танцевальной программы, организаторы шоу готовят много приятных сюрпризов и подарков. Специальный гость - участник шоу "Танцы на ТНТ" Дмитрий Красилов. Русско-африканский танцевальный баттл пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 21 октября, начало в 17.00 часов. Подробности в группе ТРЦ "Пионер". Вход свободный! Возрастное ограничение 16+