Африканские барабаны, калинка-малинка: в Барнауле пройдет русско-африканский танцевальный марафон

Сегодня, 11:10.
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Масштабное танцевальное событие впервые состоится в барнаульском торгово-развлекательном центре "Пионер" 21 октября 2017 года. В этот день пройдет танцевальный марафон между ансамблем народного танца "Разгуляй" (город Барнаул) и барабанным африканским шоу "Калакута" (город Новосибирск).

Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Русско-африканский танцевальный марафон. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

Танцевальные коллективы представят свои лучшие номера, победителей определят гости музыкального праздника. Кроме насыщенной танцевальной программы, организаторы шоу готовят много приятных сюрпризов и подарков.

Специальный гость - участник шоу "Танцы на ТНТ" Дмитрий Красилов.

Русско-африканский танцевальный марафон.
Русско-африканский танцевальный марафон.

Русско-африканский танцевальный баттл пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 21 октября, начало в 17.00 часов. Подробности в группе ТРЦ "Пионер".

Вход свободный!

Возрастное ограничение 16+

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