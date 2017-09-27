Агентство Fitch подтвердило банку "Левобережный" рейтинг на уровне "B+"

В официальном сообщении Fitch Ratings отмечает, что рейтинг учитывает в целом хорошие финансовые показатели банка, на что указывают достаточная капитализация, приемлемые качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность.

По мнению экспертов Fitch, регулятивная капитализация банка позволила создать дополнительные резервы по кредитам, а прибыль до отчислений под обесценение в 1 полугодии 2017 г. обеспечивает существенный дополнительный запас прочности.

Аналитики агентства, комментируя рейтинг, отмечают, что тренды по депозитам являются стабильными и ежемесячные поступления от погашений кредитов также поддерживают профиль ликвидности банка "Левобережный".

"Стабильный" прогноз по рейтингу банка отражает ожидания Fitch, что он сможет сохранить свои показатели деятельности в краткосрочной/среднесрочной перспективе, несмотря на по-прежнему умеренный экономический рост и потенциальное давление на маржу ввиду постепенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Fith Ratings также прогнозирует, что повышение запаса капитала и продолжительное демонстрирование хороших результатов деятельности может улучшить рейтинг банка "Левобережный".

Справка

Банк "Левобережный" (ПАО) – ведущий региональный банк Сибирского федерального округа, основан в 1991 году. Его сеть формируют офисы в Новосибирске и каждом районе Новосибирской области, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке, Томске, Барнауле и Бийске. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу. Собственные средства банка (капитал) на 01.09.2017 составляют 5 736 млн рублей. По данным портала Банки.ру на август 2017 года банк "Левобережный" занимает 97-ю строчку рейтинга российских банков по активам с показателем 48 285 360 млн рублей.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.



