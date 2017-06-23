Агентство NASA опубликовало потрясающий ролик "Живой Марс"

Агентство NASA опубликовало мини-фильм "Живой Марс", в котором показаны невиданные ранее пейзажи Красной планеты, сообщает "Федеральное агентство новостей".
На трехминутном видео показаны потрясающие ландшафты Марса: горы, холмы, ледяные вершины.
Авторы сообщают, как сняли данный материал. "11 лет на орбите, 50 тыс. оборотов, 300 терабит информации, более 250 тыс. снимков", — сообщается на кадрах, пишет ura.ru. Ученые заявляют, что такой богатый природный ландшафт — еще один повод задуматься над колонизацией Марса, передает агентство Nation News.
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