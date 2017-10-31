Аграрии Алтайского края завершают уборочную компанию

Фермер успевает многое: заниматься научной, общественной и политической деятельностью, выращивать различные виды сельскохозяйственных культур: озимую и яровую пшеницу, горох, гречиху, подсолнечник, лён и овёс.

Кроме того, вот уже несколько лет в собственном цеху он осваивает производство гранулированного удобрения сульфата аммония, который использует на полях и продаёт в соседние районы.

Анатолий Иванов,

фермер:

Финансовую поддержку во всех начинаниях нам оказывает Алтайский филиал Россельхозбанка. В 2017 году в рамках льготного кредитования АПК на сезонные работы нам одобрили кредит, что позволило приобрести технику, ГСМ, средства защиты растений, удобрения и семена.

В результате посевная и уборочная компании были успешно завершены. Фермер собрал богатый урожай, его результат по сбору озимой пшеницы стал одним из самых крупных в Косихинском районе.

Справка

По оперативным данным краевого Минсельхоза на 19 октября аграрии региона намолотили 5 млн тонн зерна - этот объём получен с 3,6 млн га убранных площадей. В общем объёме более половины - пшеница (2,6 млн тонн). Сбор гречихи составил более 660 тыс. тонн. В большинстве районов края уборочная кампания зерновых завершена.