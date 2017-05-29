Агропредприятия края переходят на оптический интернет

"Ростелеком" строит оптические линии для сельскохозяйственных организаций региона.
Компания завершила строительство оптики в Благовещенском районе для ООО "КДВ Леньковский", а также ведет работы в Павловском. Здесь планируется предоставить услуги связи птицефабрике "Комсомольская". Всего в этих районах будет построено около двух тысяч метров оптических линий.
Компаниям будут предоставлены каналы передачи данных, а также услуги традиционной телефонии. В дальнейшем на базе организованной оптики можно подключать любые новые услуги. Это может быть видеонаблюдение, облачные услуги, электронный документооборот или программные решения для анализа геоданных, а также сервисы для сотрудников предприятия - авторизованный wi-fi-доступ или интерактивное телевидение.
ООО "Птицефабрика "Комсомольская" располагается в селе Новые Зори Павловского района и является одним из ведущих в крае предприятий по производству куриного пищевого яйца и мяса цыплят-бройлеров. ООО "КДВ Леньковский" - предприятие холдинга "КДВ Групп", российского производителя снеков и кондитерских изделий. На территории Алтайского края работают еще два его предприятия – в Суетском и Родинском районах. Последнее "Ростелеком" подключил к услугам связи по оптике в прошлом году.
Как рассказал директор Алтайского филиала компании Сергей Лавренюк, телеком-сервисы позволяют упрощать бизнес-процессы на предприятиях агробизнеса и повышать их эффективность. В свою очередь "Ростелеком" имеет опыт разработки и внедрения комплексных проектов автоматизации под ключ.
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