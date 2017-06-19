Фотофакты. Airbus на авиасалоне показал крупнейший пассажирский лайнер

Концерн Airbus презентовал обновленный вариант крупнейшего пассажирского лайнера A380, сообщает Reuters.
Новую модель показали на авиасалоне в Ле-Бурже.
Introducing #A380plus,further increasing A380's efficiency w/ winglets to provide up to 4 % fuel burn savings #PAS17 https://t.co/SGtJO1QXBJ pic.twitter.com/nkCWYOr7Xc— Airbus PRESS (@AirbusPRESS) 18 июня 2017 г.
Новый дизайн крыла A380 позволит снизить расход топлива на 4%. Оптимизация коснулась и пространства салона, в который теперь можно добавить пассажирские кресла.
New Airbus A380 Plus at Le Bourget #avgeek #airbus #a380 #a380plus pic.twitter.com/SC42HnaPFy— Kieran (@Krensieave) 18 июня 2017 г.
Так концерн стремится повысить спрос на А380, чьи продажи недостаточно высоки. Airbus хочет минимизировать затраты на обслуживание лайнера, увеличив время между проверками каждого самолета, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.