Фотофакты. Airbus на авиасалоне показал крупнейший пассажирский лайнер

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Сегодня, 07:34.
Жизнь

Концерн Airbus презентовал обновленный вариант крупнейшего пассажирского лайнера A380, сообщает Reuters.

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

Новую модель показали на авиасалоне в Ле-Бурже.

Новый дизайн крыла A380 позволит снизить расход топлива на 4%. Оптимизация коснулась и пространства салона, в который теперь можно добавить пассажирские кресла.

Так концерн стремится повысить спрос на А380, чьи продажи недостаточно высоки. Airbus хочет минимизировать затраты на обслуживание лайнера, увеличив время между проверками каждого самолета, пишет polit.ru.

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