Актер из "Глухаря" и "Бумера" вступил в алтайскую ЛДПР

Артист заявил, что знаком с Владимиром Жириновским с 2002 года, всегда поддерживал ЛДПР. Но вступить в ее ряды решился только сейчас, когда приехал погостить на Алтай и оказался "удручен нищими селами и разбитыми дорогами".

Протасов родился в 1967 году в алтайском селе Панкрушиха. В конце 80-х он переехал в Крым, где закончил театральное училище. В 2002 перебрался в Москву, где стал сниматься в кино. Он снимался в "Бумере-2", "Глухаре", "Зоне" и еще более 20 фильмах и сериалов. В основном Протасов играл роли полицейских и бандитов.

Отмечается, что Протасов консультировал создателей сериала "Зона", так как сам провел несколько лет в тюрьме. В 90-х он сидел в днепропетровской колонии за кражу.

Также Олег Протасов исполняет песни в стиле "шансон".