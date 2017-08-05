Актриса сериала "Секс в большом городе" намерена бороться за пост губернатора Нью-Йорка

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Сегодня, 16:43.
Политика

Актриса американского сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон, известная своей ролью Миранды Хоббс, будет бороться за пост губернатора Нью-Йорка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на The Wall Street Journal.

США, Нью-Йорк.
США, Нью-Йорк. Фото: www.americancities.ru.

Отмечается, что 51-летняя актриса давно хотела выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, но только сейчас решила воплотить планы в жизнь. Некоторые западные эксперты считают Никсон "готовым претендентом на пост губернатора с прогрессивными идеями". Как пишут американские СМИ, Никсон придерживается либеральных ценностей.

See you soon @thenewpotato! Thanks @jackswifefreda for the yummy meal.

Публикация от Cynthia Nixon (@cynthiaenixon)

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