Актриса сериала "Секс в большом городе" намерена бороться за пост губернатора Нью-Йорка

Отмечается, что 51-летняя актриса давно хотела выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, но только сейчас решила воплотить планы в жизнь. Некоторые западные эксперты считают Никсон "готовым претендентом на пост губернатора с прогрессивными идеями". Как пишут американские СМИ, Никсон придерживается либеральных ценностей.

See you soon @thenewpotato! Thanks @jackswifefreda for the yummy meal. Публикация от Cynthia Nixon (@cynthiaenixon) Июл 12 2017 в 4:03 PDT