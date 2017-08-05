Актриса сериала "Секс в большом городе" намерена бороться за пост губернатора Нью-Йорка

Актриса американского сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон, известная своей ролью Миранды Хоббс, будет бороться за пост губернатора Нью-Йорка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что 51-летняя актриса давно хотела выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, но только сейчас решила воплотить планы в жизнь. Некоторые западные эксперты считают Никсон "готовым претендентом на пост губернатора с прогрессивными идеями". Как пишут американские СМИ, Никсон придерживается либеральных ценностей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.