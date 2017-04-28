Актрису Инну Чурикову госпитализировали после спектакля

Известная актриса театра и кино Инна Чурикова госпитализирована в Москве.
Артистка почувствовала себя плохо до начала спектакля "Аудиенция" в Государственном театре наций, но решила выйти на сцену, сообщает Life. До начала спектакля врачи "скорой" ставили актрисе капельницы и делали уколы.
После того, как Чурикова отыграла роль королевы Великобритании Елизаветы II, ее доставили в одну из столичных клиник, пишет "Росбалт".
Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в фильмах "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама" и телесериале "Идиот".
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