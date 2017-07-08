Актрису Орнеллу Мути приговорили к условному сроку за встречу с Путиным

Кассационный суд смягчил наказание итальянской актрисе Орнелле Мути по делу о мошенничестве. Если ранее ее осудили на 8 месяцев тюрьмы и к штрафу в 600 евро, то теперь ее приговорили к условному сроку в полгода и штрафу в 500 евро.
Напомним, что актрису обвинили в мошенничестве: в 2010 году она не явилась на спектакль, где должна была сыграть главную роль. Чтобы избежать выплаты неустойки, Мути предоставила руководству театра Порденоне ложную медицинскую справку об остром приступе ларинготрахеита.
Однако позже выяснилось, что актриса не была больна. Она находилась в России на скандально знаменитый благотворительном концерте и ужине вместе с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьер-министра страны.
Избежать отсидки Мути сможет, если выплатит театру €30 тыс. В дополнение к штрафу суд обязал актрису компенсировать представителям заведения €3,6 тыс. в качестве судебных издержек, сообщает RT.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.