Актрису Орнеллу Мути приговорили к условному сроку за встречу с Путиным

Орнелла Мути. Фото: кадр из фильма "Укрощение строптивого". Принцесса Аура (Орнелла Мути). Фильм "Флэш Гордон" (1980 год). Фото: из открытых источников в интернете. Орнелла Мути. Фото: из открытых источников в интернете.

Напомним, что актрису обвинили в мошенничестве: в 2010 году она не явилась на спектакль, где должна была сыграть главную роль. Чтобы избежать выплаты неустойки, Мути предоставила руководству театра Порденоне ложную медицинскую справку об остром приступе ларинготрахеита.

Однако позже выяснилось, что актриса не была больна. Она находилась в России на скандально знаменитый благотворительном концерте и ужине вместе с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьер-министра страны.

Избежать отсидки Мути сможет, если выплатит театру €30 тыс. В дополнение к штрафу суд обязал актрису компенсировать представителям заведения €3,6 тыс. в качестве судебных издержек, сообщает RT.