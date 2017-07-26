"Банк Акцепт" проводит акцию по кредиту для работников бюджетной сферы

Получить кредит на специальных условиях могут работники бюджетной сферы.

Сумма кредита от 50 до 300 тыс. рублей, ставка 14% –16,5% годовых, срок от 1 года до 5 лет (включительно).

Кредит выдается без залога и поручителей! Гашение кредита производится ежемесячно аннуитетными платежами.

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Полные условия кредитования (без действия Акци). Сумма кредита 50 000—300 000 руб. При сроке кредитования от 1 года до 3 лет (вкл.) процентная ставка составляет 16% -18 % годовых; при сроке кредитования от 3 до 5 лет (вкл.) процентная ставка 17% -19% годовых. Залог и поручительство не требуется. Плата за досрочное погашение кредита не взимается. Тип схемы расчета: аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента. Требования к участникам кредитного процесса: гражданство РФ; постоянная регистрация в регионе присутствия Банка - не менее 6 месяцев; трудовой стаж на последнем месте – не менее 6 месяцев, общий трудовой стаж не менее 1 года; минимальный возраст, лет: 23; максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 63 (68 лет – для Заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность).

Организатор акции: АО "Банк Акцепт". Условия акции действуют: 24.07.2017 - 31.10.2017. Кредит по Акции предоставляется для клиентов со среднемесячной заработной платой по справке 2-НДФЛ за последние 6 месяцев 15 000 руб. и более. Подробные условия Акции "С большим доверием! смотрите на сайте www.akcept.ru.