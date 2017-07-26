"Банк Акцепт" проводит акцию по кредиту для работников бюджетной сферы

С 24 июля по 31 октября "Банк Акцепт" возобновляет акцию по кредиту "С большим доверием!".
Получить кредит на специальных условиях могут работники бюджетной сферы.
Сумма кредита от 50 до 300 тыс. рублей, ставка 14% –16,5% годовых, срок от 1 года до 5 лет (включительно).
Кредит выдается без залога и поручителей! Гашение кредита производится ежемесячно аннуитетными платежами.
Узнайте больше о предложениях банка на сайте www.akcept.ru
Полные условия кредитования (без действия Акци). Сумма кредита 50 000—300 000 руб. При сроке кредитования от 1 года до 3 лет (вкл.) процентная ставка составляет 16% -18 % годовых; при сроке кредитования от 3 до 5 лет (вкл.) процентная ставка 17% -19% годовых. Залог и поручительство не требуется. Плата за досрочное погашение кредита не взимается. Тип схемы расчета: аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента. Требования к участникам кредитного процесса: гражданство РФ; постоянная регистрация в регионе присутствия Банка - не менее 6 месяцев; трудовой стаж на последнем месте – не менее 6 месяцев, общий трудовой стаж не менее 1 года; минимальный возраст, лет: 23; максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 63 (68 лет – для Заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность).
Организатор акции: АО "Банк Акцепт". Условия акции действуют: 24.07.2017 - 31.10.2017. Кредит по Акции предоставляется для клиентов со среднемесячной заработной платой по справке 2-НДФЛ за последние 6 месяцев 15 000 руб. и более. Подробные условия Акции "С большим доверием! смотрите на сайте www.akcept.ru.