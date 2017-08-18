Акула напала на туриста в Таиланде

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Сегодня, 22:09.
Происшествия

На таиландском Пхукете турист стал жертвой нападения акулы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на местные СМИ.

Таиланд.
Таиланд. Фото: jeiline, CC BY 2.0, part from origina.

Инцидент произошел у пляжа Камала-Бич. Хищница атаковала 37-летнего серфера из Японии. Он находился в двухстах метрах от берега. Акула укусила мужчину за пятку. Спасло его лишь то, что он оказался отличным пловцом и смог оперативно добраться до берега, несмотря на рану. Японца отправили в больницу.

Местные спасатели утверждают, что случаи нападения акул на людей чрезвычайно редки на Пхукете и причин для беспокойства у туристов нет, пишет bfm.ru.

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