Акула напала на туриста в Таиланде

Инцидент произошел у пляжа Камала-Бич. Хищница атаковала 37-летнего серфера из Японии. Он находился в двухстах метрах от берега. Акула укусила мужчину за пятку. Спасло его лишь то, что он оказался отличным пловцом и смог оперативно добраться до берега, несмотря на рану. Японца отправили в больницу.

Местные спасатели утверждают, что случаи нападения акул на людей чрезвычайно редки на Пхукете и причин для беспокойства у туристов нет, пишет bfm.ru.