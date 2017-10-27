Акустический скандал: американские дипломаты "оглохли" на Кубе от стрекота сверчков

Кубинские эксперты проанализировали три аудиозаписи с неким шумом, который, как утверждает американская сторона, нанес вред здоровью дипломатов. "Звуки на этих записях были очень похожи на звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности, сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов", — отмечается в репортаже.

По словам следователей, длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к потере слуха, повышению артериального давления и стать причиной появления раздражительности.

Кубинские следователи сообщили о результатах проведенных исследований американской стороне, однако никакого ответа пока не получили.

До сих пор никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване акустическим атакам, кубинская сторона не обнаружила. "На Кубе нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак. Ввоз приборов с такими техническими возможностями в страну запрещен", — отмечает кубинское телевидение.

По словам следователей, США не предоставили Кубе достаточной информации для расследования этого дела. В частности, кубинские власти не получили никаких медицинских заключений о состоянии здоровья якобы пострадавших дипломатов. К кубинским врачам сотрудники американской дипмиссии с жалобами на "акустические травмы" не обращались.

В репортаже отмечается, что опрошенные соседи американских дипломатов никаких аномальных звуков не слышали и проблем со здоровьем не испытывали. Они прошли тщательное медицинское обследование, однако никаких возможных последствий "акустических атак" оно не выявило, пишет bfm.ru.