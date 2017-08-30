Александр Карлин оказался на 26 месте в рейтинге губернаторов

По индексу промышленного производства в первом полугодии край занял 17-е место по стране, показав результат 109,9%, при очень небольших цифрах долговой нагрузки. Здесь и в нынешнем году не без оснований надеются получить хороший урожай. Это особенно ценно с учётом климатических неурядиц, нашествий саранчи и т.п., объективных неблагоприятных факторов, от которых пострадали многие субъекты России. Финансовая эффективность предприятий Алтайского края выросла: их прибыль, по сравнению с первым полугодием 2016 года, увеличилась на 20%. Хорошее развитие получил медицинский кластер, всё больше приобретающий межрегиональное и общероссийское значение. По исполнению программ капитального ремонта, по состоянию на 1 июля, Алтайский край вошёл в первую двадцатку (оценка ОНФ). Координационный совет ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" высоко оценил работу по развитию профильного кластера, включив регион в десятку лучших по России. Алтайский край относится к выгодополучателям подписанного Владимиром Путиным закона о курортном сборе. Эксперты положительно восприняли заявление Александра Карлина о том, что сбор этот не затронет детей и не достигнет в Алтайском крае максимальных значений, допускаемых законом.

Политические позиции Александра Карлина внутри региона в настоящее время прочны и стабильны.

Среди более частной информации эксперты отмечают меры, предпринимаемые местными властями по повышению денежных доходов преподавателей различных форм обучения. В последние годы на эти цели из краевого бюджета было выделено более 2,5 млрд рублей.

Важное стратегическое значение имело подтверждение главой "Газпрома" Алексеем Миллером строительства газопровода "Сила Сибири — 2", который пройдет через Алтайский край. Положительно настроенные к этому эксперты оценили Александра Карлина как одного из региональных глав, которые особенно хорошо сумели проявить себя в условиях кризиса и введённых против России санкций.