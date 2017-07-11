Александр Карлин поддержал введение курортного сбора в Алтайском крае

Александр Карлин отметил, что в Алтайском крае законодатели, представители исполнительной власти, руководители муниципалитетов, бизнес-структур и туриндустрии считают, что введение курортного сбора своевременно и может оказать положительное влияние на развитие инфраструктуры курортных местностей.

Александр Карлин:

Сегодняшняя дискуссия на парламентских слушаниях в Государственной Думе страны в целом отражает доминирующую позицию - поддержать этот законопроект. При этом высказываются вполне резонные, на мой взгляд, предложения и поправки в законопроект, который принят концептуальным образом в первом чтении. Мне позиция председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова близка по всем пунктам. Я их разделяю. Думаю, в ближайшее время закон будет принят во втором и третьем чтениях с тем, чтобы мы могли оперативно запустить механизм законопроектной работы на региональном уровне и принять нормативные акты в сроки, рекомендованные нам федеральным центром. Со своей стороны, хотел бы заметить (и мы эту позицию отразили в документах, направляемых в Государственную Думу), на наш взгляд, средства курортного сбора следует консолидировать на региональном уровне и направлять в муниципалитеты на строго определенные, закрепленные федеральным законом цели.

По словам губернатора, это позволит стимулировать развитие курортных территорий, которые пока еще не обладают таким качеством инфраструктуры как Белокуриха. В этом случае эффекты от введения курортного сбора будут носить более системный характер и распространяться на большее количество муниципалитетов, чем если мы этот ресурс будем изначально ограничивать рамками бюджета конкретного муниципалитета. С другой стороны, если средства пойдут через региональный бюджет, за нами сохранится функция контроля целевого характера использования этих средств, что целесообразно, тем более на этапе эксперимента, подчеркнул Александр Карлин. Он также отметил, что размер курортного сбора, который изначально хотели установить на уровне 100 рублей, хотят понизить.