Александр Карлин сказал, в ком он заинтересован на посту главы Барнаула

Я заинтересован самым серьезным образом в том, чтобы администрацию Барнаула возглавил человек с хорошим опытом управления, который знаком жителям нашей краевой столицы и которому они доверяют, который имеет внятную программу решения широкого круга насущных проблем крупного столичного города, каким является Барнаул. 700 тыс. населения – это огромная ответственность, огромная нагрузка на человека. Но я думаю, что жители смогут через демократическую процедуру выборов повлиять на процесс отбора кандидатов на пост главы. Надеюсь, так и произойдет.