Александр Карлин сказал, в ком он заинтересован на посту главы Барнаула

Губернатор края Александр Карлин 6 сентября в ходе медиалога назвал качества будущего мэра Барнаула, которого назначат депутаты нового созыва (будет сформирован по итогам выборов 10 сентября).
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Я заинтересован самым серьезным образом в том, чтобы администрацию Барнаула возглавил человек с хорошим опытом управления, который знаком жителям нашей краевой столицы и которому они доверяют, который имеет внятную программу решения широкого круга насущных проблем крупного столичного города, каким является Барнаул. 700 тыс. населения – это огромная ответственность, огромная нагрузка на человека. Но я думаю, что жители смогут через демократическую процедуру выборов повлиять на процесс отбора кандидатов на пост главы. Надеюсь, так и произойдет.
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