"10 тысяч — мало, но берите". Как Карлин съездил в подтопленный и перекопанный Рубцовск

2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко. 2017 год. Паводок в Рубцовске. Фото: Надежда Юрченко.

Рубцовск сейчас похож на Москву — все кругом так же разрыто. Самые большие "раскопки" ведет "Сибирская генерирующая компания", реализующая здесь знаменитый уже на всю страну инвестиционный проект. В траншеи ложатся километры новых труб, на ограждении везде растяжки: СГК обещает, что будет тепло, и извиняется за неудобства.

"Раскопки" поменьше ведет местный "Водоканал". Но ему пообещать нечего: он латает-перелатывает полностью отработавший все сроки канализационный коллектор, а обрушений не становится меньше. В этом году аварий на коллекторе было больше 20 (в том числе в центре города). За то же время прошлого года — семь.

Причиной массовых коммунальных катастроф директор "Рубцовского водоканала" Евгений Зазнобин называет все то же подтопление. Уплотнившийся грунт повысил нагрузку на ветхий канализационный коллектор. Трубы, проложенные в 1949-1967 годах, стали рушиться.

А что такое обрушение коллектора, знают не только жители близлежащих домов. Стоки, которым некуда идти, растекаются по всей системе, включая колодцы. Запах стоит — мало не покажется. Стоки откачивают машинами, пускают по новым оперативно проложенным трубам. Прорыв ликвидирован — но вот уже в новом месте появляется новый.

Старожилы не помнят

Аварии на коллекторе - беда, с которой есть кому бороться: есть, что называется, специально обученные люди из "Рубцовского водоканала". Простым жителям из Западного поселка и Сад-огрода намного сложнее.

Нет, эти два микрорайона Рубцовска время от времени подтапливало и раньше. "Уровень грунтовых вод там довольно высокий", — говорит Юрий Обухович, замглавы администрации по ЖКХ. Но такого, как в этом году, люди не припомнят. Вода на огороде стояла на 30-40 сантиметров над землей, в домах она поднималась до уровня пола, да еще и не сразу ушла с наступлением лета.

Сейчас вода, в основном, ушла, хотя не отовсюду и не полностью. Люди же подсчитывают убытки. "Вы посмотрите, у меня все стены в плесени", — сокрушается рубцовчанка, показывая мне на телефоне фотографии. Ее сосед говорит, что у него в подполе рухнули подгнившие балки, лопнул фундамент.

А в одном из домов, построенном из самана, недели две назад рухнули две стены. Жильцы огородились занавесочкой — так и живут. Если, конечно, это жизнь.

Спрашиваю у жителей: а самим какие-то меры по отводу грунтовых вод нельзя предпринять, провести дренаж?

Наталья Бовкун,

жительница Рубцовска:

Мы тоже весь интернет прошерстили. Кому охота в воде сидеть? Но это очень дорого. Да и куда выводить воду? Не к соседу же.

Еще предстоит узнать

Раньше, по словам Обуховича, грунтовую воду отводили сами жители: брали воду для полива из колонок и колодцев, куда вода и поступала из-под земли. В конце 1990-х сюда провели централизованное водоснабжение. И теперь огороды поливают из водопровода. Отвода грунтовых вод нет, рассуждает вице-мэр. К тому же в этом году и осень была дождливая, и зимой снегу выпало много — в этом, по-видимому, и состоят причины ЧС.

Впрочем, другой эксперт, который хорошо знает Рубцовск, говорит, что грунтовые воды там стояли высоко, когда по улицам шли оросительные каналы. Каналы были проложены в земле, шла инфильтрация воды и поднимала уровень вод. Но в перестройку каналы закрыли и теперь, скорее всего, на грунтовые воды влияет Алей.

Так или иначе, тайна рубцовского подтопления пока не разгадана. Понять, из-за чего все случилось, еще только предстоит, поясняет губернатор Александр Карлин, который приехал в Рубцовск выяснить, как город решает свои проблемы.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Сейчас специалисты проводят исследования, есть проектное задание. Они дадут оценку процессам в грунтах — их визуально не определишь. Затем специалисты выработают и обоснуют инженерные решения. Это новые дополнительные расходы, и мы будем помогать городу в финансировании комплекса этих работ, чтобы не допустить повторения ситуации весной этого года.

Спасибо за подсказку

Встретиться с губернатором в Рубцовске пришли, наверное, человек 25. Они ждали губернаторский кортеж с утра и, как пояснили в пресс-службе администрации края, губернатор к этой встрече был готов.

Среди тех, кто ждал общения, Владимир Карачев. Он в конце июня провел одиночный пикет у здания краевого парламента, требуя спасти тонущий Рубцовск. Теперь же он требует снова объявить чрезвычайную ситуацию и краевой штаб.

Владимир Карачев,

житель Рубцовска:

В подполе везде вода стоит, дома рушатся, сырость, плесень, грибок, люди не могут дышать, задыхаются. Создайте штаб краевой, чтобы этот вопрос решать!

"А я и не знал, что это нужно делать, спасибо за подсказку", — реагирует губернатор. Тем не менее, объясняет: процесс не быстрый. Власти города провели канал и по нему удалось отвести 2 млн кубометров воды. Но это только начало.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я уже выделял из краевого бюджета 10 млн рублей под оперативные дела, мы готовы еще дополнительно профинансировать работы, чтобы эту систему еще осенью наладить и сделать так, чтобы весной она была в рабочем состоянии.

Я и не говорю, что достаточно

По словам губернатора, распоряжение о выделении людям помощи уже подписано: 10 тыс. рублей — тем, у кого залили огороды (таких 2739), 20 тыс. — тем, у кого дома заходила в дома выше уровня пола (211 домов). Деньги (30 млн) уже на счетах горадминистрации в казначействе. Ну, а в начале следующей недели они, возможно, начнут поступать жителям.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Если вы мне хотите сказать, что 10 или 20 тыс рублей недостаточно... А я и не буду утверждать, что достаточно. Это то, что мы сегодня можем сделать за счет краевого бюджета. Это наша вам помощь. Для того, чтобы более глобально себя защитить, надо страховать имущество. И я вам по-людски говорю: 10, наверное, мало. 20 — тоже не очень много. Но берите то, что сегодня можно. А дальше, если вы деньги получите на законных основаниях, их никто не отберет. Будет возможность — мы к этим десяти добавим. Вы возьмите эти деньги и сделайте самое необходимое.

Надеемся на помощь

А пока люди пытаются как-то сами нейтрализовать последствия "разбушевавшихся" грунтовых вод своими силами. Чтобы посадить хотя бы картошку, завезли на огороды землю или песок.

"Водоканал" борется с за канализацию и за счет своих средств, и с помощью городских денег. За время ЧС заменили порядка 572 метров труб городского коллектора. На все это потратили чуть больше 10 млн рублей, из них 6,7 млн — из резервного фонда города. Надо — больше 100 млн. И то - только на ликвидацию последствий аварий. В Рубцовске надеются, что удастся найти денег еще и на новый проект - иначе коллектор будет сыпаться.

Евгений Зазнобин,

директор "Рубцовского водоканала":

Сейчас "Рубцовский водоканал" совместно с администрацией города разработал проект строительства нового участка канализационного коллектора, который проходит по проспекту Ленина, диаметром 800 мм. Проект находится на экспертизе, протяженность участка 4,2 км. Общая протяженность всех канализационных сетей в Рубцовске — 186 километров.

На этот проект деньги тоже нужны немаленькие: 260 млн рублей. В городе надеются, что проект удастся включить в краевую адресную инвестпрограмму на 2017-2018 годы...

Здесь, вообще, многие надеются на помощь сверху. Ну, а что еще остается, если коммунальное хозяйство за годы постсоветской жизни дошло здесь до крайности?