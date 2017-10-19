Александр Карлин заявил, что дорогие авиабилеты мешают росту турпотока в Алтайский край

Дорогие авиабилеты в Алтайский край сдерживают рост турпотока. Об этом заявил губернатор Александр Карлин, пишет РИА Новости. По его словам, у региона пока нет возможности повлиять на снижение стоимости авиабилетов.
Губернатор отметил, что федеральные власти несколько лет решают вопрос субсидирования перевозок в столицу из Алтайского края. Пока в федеральном бюджете нет на это средств, отмечает глава региона.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы не опускаем рук, более активно работаем с регионами Сибири. Нам очень бы хотелось, чтобы больше был поток из наших мегаполисов, где условия жизни людей требуют регулярного, систематического оздоровления, с заполярных северных территорий, где климатические условия очень жесткие. Мы считаем, что эта задача общенациональная, и она должна решаться на системной основе с включением средств федерального бюджета.
Губернатор отметил, что сегодня существует проблема межрегионального авиационного сообщения. По его словам, бюджетные возможности региона не позволяют активно приглашать авиаперевозчиков.
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