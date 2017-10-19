Александр Карлин заявил, что дорогие авиабилеты мешают росту турпотока в Алтайский край

Губернатор отметил, что федеральные власти несколько лет решают вопрос субсидирования перевозок в столицу из Алтайского края. Пока в федеральном бюджете нет на это средств, отмечает глава региона.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы не опускаем рук, более активно работаем с регионами Сибири. Нам очень бы хотелось, чтобы больше был поток из наших мегаполисов, где условия жизни людей требуют регулярного, систематического оздоровления, с заполярных северных территорий, где климатические условия очень жесткие. Мы считаем, что эта задача общенациональная, и она должна решаться на системной основе с включением средств федерального бюджета.

Губернатор отметил, что сегодня существует проблема межрегионального авиационного сообщения. По его словам, бюджетные возможности региона не позволяют активно приглашать авиаперевозчиков.