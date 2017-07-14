Александр Карлин заявил, что личные подсобные хозяйства уходят в прошлое

64
Сегодня, 15:32.
Экономика

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, выступая на пленарном заседании Столыпинской конференции 13 июля, рассказал, что влияние личных подсобных хозяйств (ЛПХ) на отрасль сельского хозяйства сокращается. И это, по его словам, объективный процесс. "Держаться за эту нетоварную или мелко-товарную форму искусственно или административно, это означает стоять на пути прогресса", — сказал Карлин. 

Александр Карлин.
Александр Карлин. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

По словам губернатора, в крае развитие ЛПХ стимулируется через различные формы поддержки.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

Мы всячески стимулируем ЛПХ через организационные формы поддержки. В их числе сохранившиеся у нас в регионе сельская потребкооперация. Мы в Сибири занимаем первую-вторую позицию по этому сегменту. Системно организована работа со стороны крупных фермерских хозяйств и сельхозпредприятий по поддержке ЛПХ. Все это поощряется, и сегодня более широкая практика будет складываться по этим направлениям деятельности.

Но мы должны понимать и другое. Логика развития общества такова, что заниматься тяжелым непроизводительным трудом, который ломает график личной жизни многих селян, занимает свободное время и подчиняет его полностью этому небольшому хозяйству... Это уже что называется отходящая фактура.

Мы делаем все, чтобы ЛПХ поддерживать. Но мы не можем остановить объективных процессов, которые происходят в нашем социуме.

Губернатор рассказал, что доля ЛПХ в различных районах разная. Например, в предгорных территориях их больше. Там домашние фермы и разведение животных в небольших хозяйствах оправдывает себя. Также ЛПХ больше в тех районах, где их существование поддерживают крупные сельхозпредприятия.

Никаких конкретных цифр, касающихся ЛПХ в крае, Александр Карлин не назвал. По данным "Российской газеты" на конец 2016 года в регионе было зарегистрировано 454 тыс. ЛПХ.

В сельском хозяйстве, по словам губернатора, возрастает роль сельхозпредприятий. За последние 10 лет их доля выросла с 42% до 48% в общем объеме произведенной продукции. Растет удельный вес фермерских хозяйств - с 9% до 20% за этот же период. Каждый третий гектар алтайской пашни сегодня находится в пользовании крестьянских фермерских хозяйств.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров