Александр Карлин заявил, что личные подсобные хозяйства уходят в прошлое

Мы всячески стимулируем ЛПХ через организационные формы поддержки. В их числе сохранившиеся у нас в регионе сельская потребкооперация. Мы в Сибири занимаем первую-вторую позицию по этому сегменту. Системно организована работа со стороны крупных фермерских хозяйств и сельхозпредприятий по поддержке ЛПХ. Все это поощряется, и сегодня более широкая практика будет складываться по этим направлениям деятельности.

Но мы должны понимать и другое. Логика развития общества такова, что заниматься тяжелым непроизводительным трудом, который ломает график личной жизни многих селян, занимает свободное время и подчиняет его полностью этому небольшому хозяйству... Это уже что называется отходящая фактура.

Мы делаем все, чтобы ЛПХ поддерживать. Но мы не можем остановить объективных процессов, которые происходят в нашем социуме.