Александр Карлин заявил, что личные подсобные хозяйства уходят в прошлое

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, выступая на пленарном заседании Столыпинской конференции 13 июля, рассказал, что влияние личных подсобных хозяйств (ЛПХ) на отрасль сельского хозяйства сокращается. И это, по его словам, объективный процесс. "Держаться за эту нетоварную или мелко-товарную форму искусственно или административно, это означает стоять на пути прогресса", — сказал Карлин.
По словам губернатора, в крае развитие ЛПХ стимулируется через различные формы поддержки.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы всячески стимулируем ЛПХ через организационные формы поддержки. В их числе сохранившиеся у нас в регионе сельская потребкооперация. Мы в Сибири занимаем первую-вторую позицию по этому сегменту. Системно организована работа со стороны крупных фермерских хозяйств и сельхозпредприятий по поддержке ЛПХ. Все это поощряется, и сегодня более широкая практика будет складываться по этим направлениям деятельности.
Но мы должны понимать и другое. Логика развития общества такова, что заниматься тяжелым непроизводительным трудом, который ломает график личной жизни многих селян, занимает свободное время и подчиняет его полностью этому небольшому хозяйству... Это уже что называется отходящая фактура.
Мы делаем все, чтобы ЛПХ поддерживать. Но мы не можем остановить объективных процессов, которые происходят в нашем социуме.
Губернатор рассказал, что доля ЛПХ в различных районах разная. Например, в предгорных территориях их больше. Там домашние фермы и разведение животных в небольших хозяйствах оправдывает себя. Также ЛПХ больше в тех районах, где их существование поддерживают крупные сельхозпредприятия.
Никаких конкретных цифр, касающихся ЛПХ в крае, Александр Карлин не назвал. По данным "Российской газеты" на конец 2016 года в регионе было зарегистрировано 454 тыс. ЛПХ.
В сельском хозяйстве, по словам губернатора, возрастает роль сельхозпредприятий. За последние 10 лет их доля выросла с 42% до 48% в общем объеме произведенной продукции. Растет удельный вес фермерских хозяйств - с 9% до 20% за этот же период. Каждый третий гектар алтайской пашни сегодня находится в пользовании крестьянских фермерских хозяйств.
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