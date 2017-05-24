Соевый уклон и больше удобрений. Лукьянов рассказал, что сеют крестьяне в Алтайском крае

Структура

Посевы всех сельхозкультур в регионе займут 5,4 млн гектаров, яровой сев - 4,7 млн гектаров. По оперативным данным райсельхозуправлений на 22 мая, яровыми культурами уже засеяно 2,25 млн гектаров.

Практически завершен сев сахарной свеклы (23 тыс. гектаров), подсолнечник посеян на площади 523 тыс гектаров, это 91% от того, что запланировано. Пшеница посеяна на 656 тыс. гектаров.

Однако структура посевов в этом году несколько изменилась. По словам Александра Лукьянова, в правительстве края рекомендовали сельхозпредприятиям больше заниматься техническими культурами, которые дают возможность получать большие доходы, чем пшеница. И в этом году площадь посевов под пшеницей будет сокращена на 110 тыс. гектар, хозяйства посеют ее на площади 2 млн 10 тысяч—2 млн 15 тыс. гектаров.

А вот посевы гречихи будет увеличены. Хотя Александр Лукьянов увлекаться гречихой не советовал - цены на гречиху, может быть, и неплохие, но ее урожайность ниже, чем у других культур. "Но - время покажет", - философски заметил он.

Кроме того, почти в два раза будут увеличены посевы сои. Больше будет посеяно рапса и кукурузы на зерно. Выращивание кукурузы на зерно Александр Лукьянов вообще считает весьма перспективным делом: отдельные хозяйства в прошлом году получили 90-100 центнеров с гектара.

Техника

За первые три месяца 2017 года хозяйства приобрели технику на 1,5 млрд рублей, это больше уровня прошлого года на 430 млн. При этом, покупая отечественную технику, алтайские аграрии сэкономили 534 млн рублей с начала 2017 года, получив скидку в 30%: 20% по постановлению правительства РФ и еще 10% - по региональной программе.

Почти 40% техники, которую приобрели аграрии, произведена или собрана в Алтайском крае: это тракторы "Кировец" алтайского филиала Петербургского тракторного завода, почвообрабатывающая техника "Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения" и "Рубцовского завода запасных частей", а также посевные комплексы "Агроцентра".

По словам Александра Лукьянова, 85-90% техники были готовы к работе. Чиновник признал, что не все руководители сельхозпредприятия предоставляют трактора на техосмотр, но, тем не менее, готовность техники выше уровня прошлого года.

Удобрения

В этом году хозяйства закупили на 10% больше минеральных удобрений, чем в прошлые. Ежегодно алтайские аграрии вносят в почву примерно на 65-68 тыс. тонн минеральных удобрений, сообщил Александр Лукьянов.

Но объем использования удобрений в этом году чиновник называть пока не стал - ведь закупка еще продолжается. А рост спроса на удобрения он объяснил запуском в декабре 2016 года цеха по производству гранулированного сульфата аммония (азотного удобрения) на "Михайловском заводе химреактивов". В то же время сам чиновник считает, что использовать удобрения надо осторожно.

Александр Лукьянов,

первый зампредседателя правительства Алтайского края:

Александр Лукьянов. Вопрос в том, что мы хотим получить. Или экологически чистую продукцию — а это продукция, выращенная на почве, на которой в течение 10 лет не использовались ни средства защиты растений, ни минеральные удобрения и тому подобное. Или большой вал, но это будет продукция, напичканная нитратами. Мы применяем минеральные удобрения на посевах многолетних трав, подсолнечника, озимой ржи и пшеницы, кукурузы — в основном на кормовых культурах.

Погода

В каких погодных условиях будет расти то, что сейчас посеяно? Прогнозы на все лето гидрометслужба пока не сообщает. Есть лишь неопределенный прогноз на июнь: примерно среднемноголетние данные, пояснил Александр Лукьянов.

Цифра

2,12 млрд рублей получили алтайские аграрии из федерального и краевого бюджетов в 2017 году.