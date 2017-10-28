Александр Маршал зажёг в Барнауле и поговорил со зрителями о Евдокимове

Александр Маршал в Барнауле. Фото: altapress.ru. Александр Маршал в Барнауле. Фото: instagram.com/loginovanata_dolls. Александр Маршал в Барнауле. Фото: instagram.com/dvada. Александр Маршал в Барнауле. Фото: altapress.ru. Александр Маршал в Барнауле. Фото: altapress.ru. Александр Маршал в Барнауле. Фото: altapress.ru. Александр Маршал в Барнауле. Фото: altapress.ru. Александр Маршал в Барнауле. Фото: altapress.ru. Александр Маршал в Барнауле. Фото: altapress.ru.

В начале выступления после зажигательного выхода Александр Маршал рассказал зрителям, что считает Барнаул родным городом, так как здесь, на сцене краевой филармонии, он выступал в начале своей карьеры.

На концерте барнаульцы услышали как уже ставшие культовыми песни "Белый пепел", "Ливень", "Отпускаю", "Парусник", так и относительно новые: "Мы вернемся Домой", "Я русский". Алтайских зрителей очень порадовала песня на стихи Роберта Рождественского "Профессия" о старшем следователе Крошине. Под песню Moscow Calling люди хлопали, не переставая, плясали на балконах, а некоторые вставали с мест и в зале, чтобы потанцевать.

Между песнями певец рассказывал зрителям о себе, своей семье. Так, перед тем, как исполнить песню "Батя" Александр поведал историю жизни своего отца, военного летчика, и признался, что очень корит себя за то, что не успел приехать к моменту его ухода, а попал уже на похороны. С большой теплотой мужчина говорил о своем 20-летнем сыне Артеме, который делает первые шаги в своей музыкальной карьере, но псевдоним выбрал другой. "Я даже не помню, как он там себя называет", — со смехом сказал певец.

Много Маршал говорил о своем друге Михаиле Евдокимове. Он заявил, что не верит в то, что его гибель — несчастный случай, и готов ответить за свои слова.

Вместе с певцом по его просьбе жители Барнаула поучаствовали в съемке видеоролика для проекта "Жить", инициатором которого выступил продюсер Игорь Матвиенко. Акция предполагает проведение интернет-флешмоба, участники которого смогут рассказать свои истории о преодолении трудностей, поделиться фотографиями, видеороликами на сайте Жить.рф.

Александр со своими музыкантами сыграл на сцене короткое вступление, а зрители, встав с мест и подняв руки, прокричали: "Жить!".

О творческих планах певец сказал кратко: "Жить".

После концерта в холле многие зрители переговаривались, делясь впечатлениями. Люди высоко оценили шоу, которое устроили музыканты, и сошлись во мнении, что глядя на такое выступление, сложно поверить, что Александру Маршалу уже 60 лет.