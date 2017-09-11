Александр Ракшин: "Только умалишенный может платить зарплату в конвертах"

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Сегодня, 14:03.
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Генеральный директор компании "Мария-Ра" Александр Ракшин в интервью novokuznetsk.su заявил, что с первого дня образования компании он платит сотрудникам "белую" зарплату. А информация о низкой зарплате в 9 тысяч рублей в месяц была ошибкой в статистических данных.

Александр Ракшин.
Александр Ракшин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Novokuznetsk.su попросил Ракшина прокомментировать информацию, которую издание получает от бывших сотрудников сети. Те говорят о том, что зарплату им платили в конвертах. На это предприниматель заявил, что работает абсолютно легально.

Александр Ракшин,
генеральный директор компании "Мария-Ра":

С первого дня компании вся зарплата всегда платилась абсолютно легально и мы не просто так являемся крупнейшим налогоплательщиком. Только умалишённый может платить зарплату в конвертах в организации, где работают около 20 тысяч человек.

Ракшин уточнил, что средняя зарплата по организации составляет 20 тысяч рублей в месяц.

Александр Ракшин,
генеральный директор компании "Мария-Ра":

В Томске у нас был скандал на уровне губернатора, там подсчитали, что средняя зарплата по организации в регионе 9 тысяч рублей. А когда стали разбираться, выяснилось: в компании работает много студентов, пенсионеров, декретников, которых мы привлекаем на неполный рабочий день, они приходят в пиковые часы, а в расчётах это не учли, и вместо 20 тысяч получилось в два раза меньше.

Текучесть кадров в сети "Мария-Ра" по плану составляет 3% в месяц: "Это общая тенденция для ритейла. Любая компания должна развиваться: либо это делают сотрудники, которые уже работают в ней, либо на место тех, кто не готов расти, приходят новые специалисты. Предела совершенству нет".

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