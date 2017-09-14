Александр Романенко: "В чем бы не заключалась причина нарушений, закон един для всех!"

Партия "Единая Россия" придерживается принципов открытости, конкурентности и легитимности. Мы соблюдаем эти правила сами и постоянно призываем к этому другие партии.

"Единая Россия" уверена в своих кандидатах. Все они были определены в ходе предварительного голосования – открытой процедуры, когда каждый житель Барнаула мог прийти на счетный участок и проголосовать за понравившегося ему кандидата.

Формируя наши списки на выборы депутатов БГД, мы опирались на мнение людей, и итоги голосования – тому подтверждение: практически на всех одномандатных округах кандидаты от "Единой России" были поддержаны барнаульцами.

После проведенной проверки избирательная комиссия Барнаула признала недействительными итоги голосования на трех участках на выборах депутатов БГД. Основанием для отмены стали серьезные нарушения законодательства о выборах, какова бы ни была причина - закон есть закон. Считаю, что и впредь, при возникновении сомнений в достоверности результатов волеизъявления избирателей, нужно принимать такие решения.