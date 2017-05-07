Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры

Французский актер Ален Делон заявил, что завершит свою актерскую карьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта. Об этом пишет РБК со ссылкой на французское издание Le Parisien.
По словам 81-летнего актера, фильм, название которого не упоминается, будет посвящен любви между мужчиной его возраста и пожилой женщиной. "Это будет мой самый последний фильм, я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме", — подчеркнул он.
Ален Делон родился в 1935 году. В 1950-х годах он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером Ордена Почетного Легиона. В своем последнем на настоящий момент фильме "Астерикс на Олимпийских играх" он снялся в 2008 году. В нем он сыграл роль Юлия Цезаря.
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