Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры

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Сегодня, 15:56.
Жизнь

Французский актер Ален Делон заявил, что завершит свою актерскую карьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта. Об этом пишет РБК со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Ален Делон.
Ален Делон. Фото: Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх".

По словам 81-летнего актера, фильм, название которого не упоминается, будет посвящен любви между мужчиной его возраста и пожилой женщиной. "Это будет мой самый последний фильм, я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме", — подчеркнул он.

Ален Делон родился в 1935 году. В 1950-х годах он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером Ордена Почетного Легиона. В своем последнем на настоящий момент фильме "Астерикс на Олимпийских играх" он снялся в 2008 году. В нем он сыграл роль Юлия Цезаря.

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