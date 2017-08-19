Размосквичить Россию. Путину предложили перенести столицу в Сибирь

Россия гиперцентрализирована, считает автор проекта, ведь московский регион "вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения".

При этом национальное развитие акцентировано на 15-25 мегаполисах, в которых проживает "уже более половины" всех граждан.

В результате продолжающейся внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удалёнными от больших городов территориями, уверен Крупнов.

Из проекта "Доктрина размосквичивания":

Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания <...>. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7-10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы.

Демограф видит выход в переносе столицы в Сибирь. Транспортную связность всех малых городов страны должны обеспечить сплошная авиатизация и полное восстановление судоходности рек. Крупнов убежден, что приоритет в развитии нужно отдать Дальнему Востоку и Сибири, и перейти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию территорий страны на местном уровне.

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Ученый также добавил, что также необходимо отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Это позволит "русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю, и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста".

Каждая многодетная семья должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток и оборудованной всей необходимой инфраструктурой, отметил общественный деятель.

"Размосквичить" же Россию, по его словам, помимо предложенных мер, должен глобальный градостроительный проект тысячи новых городов по всей территории страны и сопроводительной новой инфраструктуры.