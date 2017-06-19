"Алейскзернопродукт" удостоен награды "Российский знак качества".

Сертификат соответствия.

Выявление товаров, достойных российского Знака качества, происходит по результатам веерных исследований, в ходе которых продукция, приобретенная в торговых точках страны, проверяется на соответствие существующим стандартам качества и стандартам Российской системы качества. Стандарты Роскачества находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов.

Российский знак качества символизирует профессионализм и ответственность производителя за выпускаемую продукцию и является надежным индикатором высокого качества товара для потребителей.

ЗАО "Алейскзернопродукт" имени С.Н. Старовойтова подтвердило это по муке пшеничной хлебопекарной сорт высший ТМ "Алейка". Компании предоставлено почетное право размещать данный знак на упаковке.